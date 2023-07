VIDÉO - Cinéma : avec "Oppenheimer", Christopher Nolan explore son personnage "le plus complexe"

Car Oppenheimer est l’histoire d’un conflit intérieur : "Je me demande si on peut nous confier une telle arme. Mais on n’a pas le choix", entend-on dans la bande-annonce du film. Le physicien américain a mis au point l’invention qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, mais au prix de plus de 200.000 morts, lorsque les bombes sont larguées sur Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945.