VIDÉO - Plus jeune que jamais, Martin Scorsese reçoit un Ours d’or d’honneur à Berlin

Le mythique cinéaste américain a été récompensé mardi à Berlin pour l'ensemble de sa carrière. L'occasion de rappeler sa flamme pour le Septième art, lui qui fourmille de projets à 80 ans passés. Après "Killers of The Flower Moon", il planche déjà sur un nouveau film avec Leonardo DiCaprio.

C’est une légende vivante. Mais un cinéphile avant tout. Invité d’honneur de la Berlinale, Martin Scorsese a reçu, mardi 20 février, un Ours d’or d’honneur des mains de son vieux complice allemand Wim Wenders. L’occasion de rappeler sa passion pour le Septième art et les festivals où il a rencontré la plupart de ses pairs.

"Regarder les films des autres, se complimenter, se disputer, emprunter nos propres chemins. Que peut-on faire d’autre quand on est obsédé par une forme d’art ?", s’est-il enthousiasmé, lui qui est venu pour la première fois à Berlin pour présenter Raging Bull avec Robert De Niro.

Pas question de regarder en arrière

"J’ai le sentiment d’avoir eu la chance de participer à cette conversation pendant la plus grande partie de ma vie", a-t-il poursuivi. "Et pour ce qui est de regarder en arrière sur mon travail, je ne peux pas… en partie parce que je semble vraiment vouloir continuer à faire des films. Alors peut-être que je vous reverrai dans quelques années".

Il faut dire qu’à 81 ans, Martin Scorsese n’a pas l’intention de prendre sa retraite de sitôt. Alors que son Killers of The Flower Moon sera en lice dans dix catégories aux Oscars, le 10 mars prochain, le cinéaste planche déjà sur plusieurs projets. Le plus brûlant semble être Les Naufragés du Wager, d'après le dernier livre de David Grann, l’auteur de Killers of The Flower Moon.

Publié en France l'été dernier, il raconte l'histoire vraie du naufrage en 1740 du navire britannique HMS Wager, avec 250 hommes à son bord, alors qu'il venait de franchir le Cap Horn. Les survivants vont se retrouver sur une île déserte, au large de la Patagonie, sans la moindre ressource. Pour ce long-métrage qui s'annonce spectaculaire, Martin Scorsese devrait de nouveau faire équipe avec Leonardo DiCaprio, soit leur septième collaboration depuis Gangs of New York.

En début de semaine, Variety a également révélé que le cinéaste venait de tourner en secret dans le prochain film de Julian Schnabel, In The Hand of Dante. Dans cette adaptation du roman de Nick Tosches, il incarnera un vieux sage qui porte conseil au poète italien Dante Alighieri alors qu’il écrit sa Divine Comédie. Les plus cinéphiles savent que ce n'est la première fois qu'il fait l'acteur puisqu'en 1990, il jouait Vincent Van Gogh dans Rêves, du maître japonais Akira Kurosawa.