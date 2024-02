"En tant que petit-fils de paysan..." : César de la révélation, Raphaël Quenard rend hommage aux agriculteurs

Le comédien, récompensé vendredi soir pour son rôle dans "Chien de la casse", a fait sensation sur la scène des César 2024. Petit-fils de paysan, il a salué la profession à la veille d’un Salon de l’agriculture qui s’annonce très tendu.

C’est un phénomène à lui tout seul. Récompensé par le César de la révélation masculine pour son rôle de petite frappe macho dans Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, le comédien Raphaël Quenard a livré le discours le plus détonnant de la soirée, sans qu’on sache très bien s’il était soigneusement préparé où s’il relevait de l’impro la plus totale.

"J'ai une phrase que j'ai entendue : ‘Nos vies sont jalonnées de souffrance et de chagrin. Mais la plus terrible d'entre elles, c'est de nous voir tous les jours nous acharner à étouffer le p'tit enfant qui est en nous’", a-t-il notamment lancé à l’adresse de ses collègues. Mais c’est lorsque la musique appelant les lauréats à abréger leur présence sur scène que le Grenoblois à l’accent truculent s’est véritablement lâché.

"En tant que petit-fils de paysan, la culture, comme tout le reste, c'est rien. Merci à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous offrir le luxe de remplir nos estomacs avec de bons fruits, de bons légumes, de bonnes céréales", a-t-il lancé à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture. "Vive la France, Ave César !".

Tout le monde se l'arrache

À 32 ans, Raphaël Quenard est le nouveau chouchou du cinéma français. Vendredi soir, il était également nommé pour son rôle dans Yannick, la comédie loufoque de Quentin Dupieux dans laquelle il incarne un spectateur de théâtre qui se rebelle contre les comédiens d’une mauvaise pièce de boulevard. Mais aussi pour L'Acteur, ou la surprenante vertu de l'incompréhension, un court-métrage documentaire co-réalisé avec Hugo David.

À l’aise dans tous les registres, il sera le 1er mai prochain la vedette du drame Les Trois Fantastiques de Michaël Dichter dans lequel il incarne l’aîné d'une fratrie qui sème la zizanie à sa sortie de prison. Quelques semaines plus tard, on pourrait le retrouver sur la Croisette avec L’amour ouf, le deuxième film de Gilles Lellouche avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. Puis plus tard dans l’année, dans À notre beau métier, une nouvelle collaboration très attendue avec Quentin Dupieux.