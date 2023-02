César 2023 : la cérémonie momentanément interrompue par une militante de "Dernière Rénovation"

Canal + a aussitôt stoppé la diffusion de la cérémonie durant quelques minutes, le temps que la militante écologiste soit évacuée de la scène.

Un peu plus tôt, l'acteur Jamel Debbouze avait lancé la soirée sous les rires, notamment ceux de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, assise au milieu de la salle de l'Olympia : "On est dans la merde, mais on est le cinéma (...) on est le meilleur cinéma d'Europe !", a notamment lâché l'humoriste dès l'ouverture.