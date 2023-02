"La Nuit du 12" triomphe, Efira enfin sacrée, le doublé de Magimel et la surprise Pitt... Retour sur la 48e édition des César

Dans un registre plus glamour, Brad Pitt a surgi des coulisses à l'invitation de Virginie Efira pour remettre un César d'honneur à David Fincher, le réalisateur américain avec lequel il a tourné Seven, Fight Club et L'Étrange Histoire de Benjamin Button. Sous les vivas de la salle, l'acteur a rendu hommage au cinéaste, connu pour son perfectionnisme, le décrivant comme "l'un de nos plus grands conteurs d'histoire" et "le salopard le plus drôle que je connaisse". Il est vraiment sympa, ce Brad.