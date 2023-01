César 2023 : une personnalité accusée de violences pourra être nommée… mais ne sera pas invitée à la cérémonie

L’Académie explique donc que si un acteur, un réalisateur, un scénariste ou tout autre professionnel du Septième art devait figurer dans la liste des nommés, "cette personne ne pourra pas être invitée à la cérémonie, ni à aucun des événements qui lui sont associés et qui sont organisés par l’Académie des César". Mais l'intéressé pourra bel et bien concourir avec ses collègues. Toutefois, s'il devait finalement remporter un trophée, toute prise parole "au nom de cette personne" sera interdite. "Cette mise en retrait exclura également toute prise de parole 'au nom de cette personne' lors de ces mêmes événements - y compris si un César devait lui être attribué à l’issue du second tour de vote", explique l'Académie.

Ce nouveau règlement ne s'appliquera pas à Sofiane Bennacer, exclu fin novembre après les révélations du Parisien. L'acteur âgé de 25 ans a été mis en examen en octobre dernier pour les viols présumés de deux anciennes compagnes et des violences sur une troisième. Le jeune homme, qui nie les faits, a également été placé sous le statut plus favorable de témoins assisté dans le cadre d’une quatrième plainte déposée par une autre jeune femme.