Christian Bale méconnaissable dans "Amsterdam" : "J’ai décidé de me déguiser jusqu’à la fin de ma vie"

C’est l’acteur aux mille transformations. Qu’il perde plus de 20 kilos pour The Machinist ou qu’il en gagne presque autant pour American Bluff, qu’il se grime en vice-président Dick Cheney dans Vice en démon galactique dans Thor : Love and Thunder ou en junkie maladif dans Fighter, Christian Bale au cinéma ne ressemble presque jamais à Christian Bale dans la vraie vie. À croire que le Bruce Wayne BCBG de la trilogie Dark Knight serait presque son alter ego, la passion des chauve-souris en moins !

Dans Amsterdam, le nouveau film de David O’Russell en salles cette semaine, il incarne le Dr Burt Beredsen, un vétéran de la Première guerre mondiale, grièvement blessé au front, qui enquête sur la mort mystérieuse de son chef de régiment. Corset, œil de verre, cheveu hirsute et démarche claudicante… Son apparence à la fois tragique et loufoque est au diapason de cette comédie burlesque dans laquelle il partage la vedette avec une pléiade de stars bien plus glamour.