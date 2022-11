Cinémobile, le grand écran des petits villages

Au programme cette semaine, un film pour les enfants ou encore une comédie française. "On est aussi dans le coup que les Parisiens… Ça fait de la convivialité, on rencontre des gens", lance une autre habitante. Le plein tarif est à 6 euros 20, quatre euros avec une carte de fidélité. Après deux ans marqués par le Covid, beaucoup reviennent avec plaisir. Et ici, la fréquentation n'a baissé que de 10 %, c'est trois fois moins que dans les cinémas en ville. Le septième art garde toute sa place dans les villages du Centre-Val de Loire.