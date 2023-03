Comment "Everything Everywhere All At Once" a mis une claque aux Oscars

Le plus surprenant avec le sacre de Everything Everywhere All At Once ? C’est qu’il était sans surprise ! Dévoilé en mars 2022 au festival South By Southwest, le deuxième long-métrage des trentenaires Daniel Scheinert et Daniel Kwan avait suscité l’enthousiasme des amateurs de cinéma de genre, fascinés par cet objet hybride où les têtes se transforment en confettis, les mains en saucisses et les sex-toys en armes de poing. Le voir triompher un an plus tard sur la scène des Oscars semblait alors hautement improbable…

EEAAO, si vous avez manqué le début, raconte l’histoire d’Evelyn et Waymond Wang, un couple d’immigrés chinois qui a égaré son Rêve américain sous la pile de factures en retard de leur laverie automatique. Lors d’un rendez-vous aux impôts, le couple en crise se retrouve propulsé dans le multivers et fait la découverte simultanée d’une multitude d’existences, toutes plus loufoques les unes que les autres…

Ces dernières semaines, ce film hors norme était devenu le favori de la presse spécialisée, porté par une incroyable moisson depuis le début de la saison des prix. Avant les 7 statuettes sur 11 possibles glanées dimanche soir sur la scène du Kodak Theater de Los Angeles, l’équipe cumulait déjà 158 récompenses, du jamais vu dans l’Histoire du cinéma ! Pourquoi tant d’amour ? On vous explique tout.