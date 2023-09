VIDÉO - Valérie Lemercier chez Woody Allen : "Il a demandé si je n'étais pas trop comique"

Melvil Poupaud : Dès le début il nous a dit qu’il était reconnaissant parce que la France était l’un des premiers pays qui avait soutenu son travail, les critiques français ont toujours considéré que c’était un génie alors qu’aux Etats-Unis, il n’a pas la même aura. Pour lui, c’est un hommage de faire son cinquantième et dernier film ici. Pour remercier la France et les grands cinéastes français qui l’ont inspiré.

Vous dites dernier film. Il n’est pas si catégorique que ça, non ?

Melvil Poupaud : J'ai pensé ça au début, parce que lui-même l’avait dit dans des interviews. Au début du tournage, il était un petit peu fatigué, on sentait que ça faisait quelques années qu’il n’avait pas tourné, notamment à cause du Covid, alors que d’habitude il avait un projet par an. Et puis petit à petit il se redressait, il demandait plus de prises, plus d’indications. Plus de plaisir, plus de joie, plus de sourires. Et à la fin du tournage, j’ai l’impression qu’il était prêt à repartir directement sur un autre film.

Comment vous a-t-il approchée ? Est-ce qu’il connaissait votre travail ?

Valérie Lemercier : En ce qui me concerne, je pense qu’il ne me connaissait pas du tout. Il a vu des petits trucs, il a demandé si je n’étais pas trop comique. Il a eu peur de ça. Il m’a écrit une lettre en disant "si le rôle ne vous convient pas, j’espère qu’on aura l’occasion de retravailler ensemble, mais j’ai 86 ans". Ça m’a fait rire ! En fait, je crois - je ne parle pas pour moi mais pour les trois jeunes – qu’il voulait filmer des gens beaux.