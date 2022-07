VIDÉO - "Donjons & Dragons" : Chris Pine et Regé-Jean Page jouent aux voleurs face à Hugh Grant

Jugez plutôt : Chris Pine (Star Trek) incarnera "un voleur beau gosse" à la tête d’une "bande d’aventuriers improbables" composée de Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton), Michelle Rodriguez (Fast and Furious), Sophie Lillis (Ça) et Justice Smith (Jurassic World : Fallen Kingdom). "Ils entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes", prévient le synopsis. D’après les premières images, Hugh Grant, qu’on ne présente plus, semble bien partie pour être le grand méchant de l’histoire.