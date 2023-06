VIDÉO - "Élémentaire" : Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste jouent avec le feu dans le nouveau Pixar

"On nous a bien demandé de ne pas être nous-mêmes", insiste son partenaire. "Même si on a une identité vocale forte, on ne pouvait pas se reposer là-dessus. Il fallait être hyper énergique et au contraire s’éloigner de sa propre voix. Pour ça on fait plein de prises, on essaie d’être très précis pour coller à la fois à l’émotion et au mouvement des lèvres des personnages qui sont calquées sur la VO."

Pour l’un comme pour l’autre, cette collaboration avec les magiciens de Pixar est une première, même si Vincent Lacoste avait déjà goûté au doublage sur le film français Sahara, en 2017. "Ils sont très forts pour proposer de beaux messages, sans que ce soit lourd ou que ça devienne le sujet central du film", insiste le comédien. "Ça reste très ludique et c’est génial et surtout drôle."