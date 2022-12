Box-office : la vague "Avatar" va-t-elle renverser "Top Gun : Maverick" sur le fil ?

Le retour de Jake Sully fera-t-il mieux que l’original ? C’est plus incertain. Sorti en décembre 2009, Avatar est à ce jour le plus grand succès en salles de l’Histoire du Septième art, avec 2,9 milliards de dollars de recettes. Avengers : Endgame l’avait provisoirement délogé en 2019. Mais une ressortie opportune en Chine lui a permis de retrouver le sommet au printemps 2021 et d’y rester depuis.

Reste enfin à savoir si cette incroyable suite sera rentable. Dans une interview accordée à GQ en novembre dernier, James Cameron confiait simplement que son film était "very fucking expensive". Diverses sources estiment le coût de production d’Avatar : la voie de l’eau entre 350 et 460 millions de dollars. Des sommes auxquelles s’ajoutent généralement les dépenses liées au marketing, à la promotion, etc.