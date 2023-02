VIDÉO - "En plein feu" : un thriller psychologique qui explore les relations entre un père et son fils

Pour André Dussollier, "le film est vraiment précurseur et raconte cette situation que nous vivons avec Alex Lutz, mon fils dans l’histoire, et nous fuyons ensemble dans une voiture la forêt qui flambe". Le comédien explique que le film montre "beaucoup de réalisme", mais souligne que l’histoire de ce gigantesque feu de forêt met en avant une petite histoire, plus intime : "Il y a la petite histoire dans la grande. La grande, c’est le contexte de l’embrasement et la petite, c’est le rapport entre ce père et ce fils. À chaque fois qu’on est dans des situations où la vie est un enjeu important et grave, il y a des choses qui se révèlent."

En plein feu, à découvrir le 8 mars au cinéma.