Aïssa Maïga : "Au début de ma carrière d'actrice, on me disait que le racisme n’existait pas"

Que saviez-vous de l’univers des Ehpad avant d’accepter le film ?

Pas grand-chose. Étant issue d’une culture ouest-africaine, la notion d’Ehpad et de maison de retraite m’est plutôt étrangère. Personne de mon entourage n’a été placé dans ce genre d’établissement et je pense que ça ne nous viendrait pas à l’esprit, sauf si l’un de nos anciens nous le demandait. J’ai grandi dans une famille où la notion de vieillesse était hyper valorisée. Où les gens sont heureux de prendre de l’âge parce qu’ils gagnent en respectabilité. Où les plus jeunes se plient en quatre pour eux. Chez nous, appeler quelqu’un "le vieux" ou "la vieille", c’est un signe d’affection. Ce qui est tout l’inverse de la culture française où on a tendance à les reléguer dans des espaces déconnectés de l’ensemble de la société.

Dans le film, les enfants et les personnes âgées se regardent au début en chiens de faïence, alors qu’ils ont beaucoup à partager, n’est-ce pas ?

Toutes les générations sont faites pour vivre les unes avec les autres. Et c’est ce que montre ce film sans aucun pathos, sans rien de mièvre ou de gnangnan. Tout le monde est traité sur un pied d’égalité, comme sur le tournage d’ailleurs. Je ne travaillais pas avec des vieux et des petits. Je travaillais avec des acteurs. En fait, j’ai vécu ce tournage comme une colonie de vacances. J’y allais avec bonheur. J’étais heureuse de travailler en troupe, une vraie, ce qui n’est pas toujours le cas sur les plateaux de cinéma. Et je crois que ça a nourri nos personnages et que ça a contribué à leur donner davantage de réalisme.