VIDÉO - "Les Vengeances de Maître Poutifard" : Isabelle Nanty et Christian Clavier réunis pour la troisième fois

Après "Les visiteurs" et "Les profs", c’est la troisième collaboration entre Isabelle Nanty et Christian Clavier. Visiblement, cette histoire de vengeance les a inspirés. "C’est dramatologiquement intéressant les vengeances parce que c’est épique. Du coup, on peut s’éclater dans la haine que ça demande. C’est un moteur !", explique Isabelle Nanty.