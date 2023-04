Franck Dubosc dans "10 jours encore sans maman" : "Sans ma femme, je suis perdu !"

"On est plus mature grâce à Franck Dubosc, Aure Atika et toute l'équipe du film. On évolue plus vite en deux mois de tournage que dans la vraie vie", admet Violette Guillon, la fille du comédien et humoriste Stéphane Guillon et de l'animatrice Muriel Cousin qui marche sur les traces de ses illustres parents.

"C'est pour ça que les enfants qui font du cinéma doivent être très sains d'esprit parce qu'ils grandissent plus vite", estime Franck Dubosc. "Non mais lui aussi, il gagne en maturité. Regardez, il a même une moustache, on dirait le héros de Narcos. Ça lui va bien ce look de baron de la drogue !", le taquine Ilan Debrabant, vu dans Le Trésor du Petit Nicolas en 2021.