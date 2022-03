Peter Dinklage : "'Cyrano' ne ressemble vraiment à rien de ce que j’ai pu faire avant"

Votre Cyrano est très intrigant. C’est un film d’époque, mais en même temps une comédie musicale qui parfois ressemble à une pièce de théâtre. Comment décririez-vous cet hybride de film ?

Vous venez de le faire brillamment. Cela ne ressemble vraiment à rien de tout ce que j’ai pu faire avant. Erica Schmidt, qui a adapté la pièce d’origine en comédie musicale pour la scène et a fini par écrire le scénario, a eu la meilleure idée possible. Elle s’est débarrassée de l’élément sans doute le plus célèbre de l’histoire, le nez. J’ai trouvé ça très risqué et vraiment intéressant. Parce qu’une fois que vous retirez le nez, que vous reste-t-il ? Il vous reste ce sentiment commun à tous, celui de se sentir indigne face à l’amour et indigne d’être aimé en retour. Il ne s’agit pas seulement de se lamenter à propos d’un attribut physique.

Pourquoi l’histoire de Cyrano résonne-t-elle encore autant aujourd’hui ?

C'est une pièce brillante et c'est un classique pour une raison. Les pièces de Rostand, de Shakespeare et de Tchekhov – le dramaturge que je préfère -, sont là maintenant parce qu’elles parlent toutes de la même connexion humaine, du même cœur et de la même âme qui nous poussent tous à essayer de trouver l'amour. Rostand a écrit Cyrano il y a environ 120 ans, avant Internet et les téléphones portables. C’était une époque différente où les gens voulaient aller au théâtre. Ils ne se souciaient pas de la durée de la pièce. C’était une opportunité pour eux d’aller voir leurs amis dans le public et de profiter d’un spectacle. En tant que spectateur de théâtre régulier moi-même, j’ai l’impression que maintenant, les gens n’ont pas la capacité d’attention qu’ils avaient à l’époque. Il y a tellement de distractions dans notre société moderne. Les gens sont plus occupés, mènent des vies plus compliquées. C’est un fait que vous devez prendre en compte. Vous devez permettre au public de contourner tout ça. Erica Schmidt a en quelque sorte dépouillé Cyrano pour n’en garder que l’essentiel tout en préservant son cœur intact.