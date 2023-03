Cinéma : Jean Dujardin emprunte les chemins noirs de Sylvain Tesson

Il prend la route avec le corps et l'âme brisée. Plus de 1000 kilomètres de marche pour guérir d'un accident qui a failli lui coûter la vie. Sur les chemins noirs est l'adaptation du récit autobiographique de Sylvain Tesson. En 2015, l'écrivain a traversé l'Hexagone pour se reconstruire. Il n'a alors emprunté que les petits sentiers. "Quand un animal est blessé, il se retire dans le silence, alors que quand on est accidenté et que l'on veut se reconstituer par la marche à pied, on n'a pas du tout envie d'être sur des chemins empruntés", explique-t-il.