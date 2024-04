VIDÉO - "Joker 2" : Lady Gaga rejoint enfin Joaquin Phoenix dans un teaser sombre et enchanteur

La suite du film de Todd Philipps se dévoile dans une première bande-annonce très poétique qui laisse présager le meilleur avant sa sortie en salles cet automne. Pour son troisième rôle au cinéma, la chanteuse américaine se glisse dans le costume de Harley Quinn, la psy amoureuse du méchant DC Comics. Si le synopsis reste mystérieux, on sait déjà que la musique jouera un rôle déterminant dans ce "Joker : Folie à Deux".

L’amour est dans l’air. Même au sein du plus célèbre des asiles de fiction. "Je ne suis plus seul, c’est de ça qu’il faut parler !", hurle Joaquin Phoenix dans la première bande-annonce de la suite de Joker. Un film très attendu, intitulé Folie à Deux, dans lequel son personnage Arthur Flack fait une rencontre qui va tout changer. Toujours signé Todd Philipps, le long-métrage met en scène le coup de foudre de l’effrayant Arthur Fleck avec Harley Quinn. Une héroïne culte de l'univers DC Comics campé cette fois par la superstar de la chanson Lady Gaga.

La musique comme outil de guérison

"Nous l’avons castée parce qu’elle est magique", a déclaré le réalisateur lors du CinemaCon, la grand-messe annuelle des exploitants de salles aux États-Unis, qui a eu la primeur de l’aperçu de Joker 2. Mises en ligne dans la foulée, les premières images nous replongent dans l’univers du film précédent qui avait rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial en 2019 et avait valu à Joaquin Phoenix l’Oscar du meilleur acteur. Sombre bien sûr, mais également enchanteur.

La faute sans doute au parti pris choisi par Todd Philipps. Cité par Variety, le réalisateur assure que si son Joker 2 n’est pas totalement une comédie musicale, le public pourra retrouver beaucoup de chansons ainsi que des numéros de danse. Comme cette valse entre Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans les rues de New York au rythme de "What The World Needs Now", autre hymne à l’amour.

“Nous utilisons la musique pour nous reconstruire. Pour compenser les fêlures qui sont en nous", explique un personnage campé par Steve Coogan dans la bande-annonce. Et si Joker : Folie à Deux se déroulait en partie dans l’esprit torturé de ses deux protagonistes principaux ? Réponse en salles le 10 octobre prochain.