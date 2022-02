Cinéma : Kev Adams et Gérard Depardieu en "Maison de retraite"

Sur le tournage, la transmission s'effectue également entre les acteurs d'un certain âge et la jeune génération. "Ce sont des super acteurs. Dès qu'on dit action, ils envoient des trucs devant la caméra. Il faut se nourrir de leurs expériences", lance Jarry. Une sacrée expérience, puisque la plupart des acteurs de ce film affichent entre 50 et 70 ans de carrière.