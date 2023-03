"Killers of The Flower Moon" : le nouveau Scorsese avec DiCaprio et De Niro sera dévoilé à Cannes

Attention événement ! Alors que le Festival de Cannes met encore la touche finale à la sélection officielle de sa 76ème édition, qui se déroulera du 16 au 27 mai prochain, les organisateurs révèlent ce vendredi la présence d’un "très" gros film. Killers of The Flower Moon, le nouveau Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, sera en effet dévoilé en avant-première mondiale le samedi 20 mai au Grand Théâtre Lumière. Et d'après les rumeurs, ce serait l'un des plus longs de sa carrière. L'un des plus réussis aussi ?

Inspiré du best-seller de David Grann et écrit par Eric Roth et Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon se déroule en Oklahoma dans les années 1920 et retrace les meurtres en série dont ont été victimes les membres de la communauté Osage, qui s'était enrichie grâce au pétrole présent sous ses terres. Cette série de crimes violents est aujourd’hui connue sous le nom de "Règne de la Terreur".