VIDÉO - Gilles Lellouche et Pierre Niney réunis dans "Goliath" après leur clash aux César : "On s'aime !"

Goliath lorgne sur le film de genre, mais c’est aussi un film très réaliste sur le fond. Comment trouve-t-on le juste équilibre lorsqu’on est acteur ?

Pierre : Disons que c’est un thriller réaliste, c’est-à-dire très documenté. Frédéric Tellier se documente toujours beaucoup pour ses films. Sur Sauver ou périr, le gars connaissait mieux les sapeurs-pompiers que quiconque. Les hôpitaux, les grands brûlés, pareil. Il bosse beaucoup et je trouvais ça bien, ne serait-ce que pour ma partie, de raconter ce métier des coulisses, de l’ombre, qu’on méconnait et qui est dur à approcher. D’ailleurs on a galéré mais on a réussi. Pour moi la priorité c’était vraiment d’être réaliste et je pense que certains points, on est même en deçà d’un sujet assez flippant.

Ce personnage de lobbyiste, c’est Gilles qui devait le jouer au départ, n’est-ce pas ?

Gilles : Oui enfin ça n’a pas duré longtemps. Frédéric m’a fait lire le scénario et c’est vrai que j’avais l’impression d’avoir déjà un peu fait ce genre de personnage, notamment avec Klapisch dans Ma part du gâteau. Surtout je rêvais de jouer un avocat et je me suis permis de lui demander si ça lui poserait un problème si je devais faire ce personnage. Une avocate en permanence puisque le rôle avait été écrit par Emmanuelle Bercot qui joue finalement l’activiste. Mais je crois qu’au final on est tous ravis d’avoir fait ce petit jeu de passe-passe et de jouer ces rôles-là.