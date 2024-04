VIDÉO - "Largo Winch 3" : Tomer Sisley reprend du service au cinéma, premières images musclées

Treize ans après le deuxième volet, Tomer Sisley redevient Largo Winch dans un troisième film à découvrir en salles le 7 août. Le héros de "Balthazar" donne la réplique à l’acteur américain James Franco, qui n’avait plus tourné depuis cinq ans. Un blockbuster estival qui fera voyager le duo du Canada à l’Asie, en français et en anglais.

Des courses-poursuites, de la castagne et un ennemi à abattre. Après avoir séduit plus de trois millions de spectateurs en France, Largo Winch s’offre une troisième adaptation au cinéma avec toujours dans le rôle-titre Tomer Sisley. "Ce qui est super intéressant dans ce projet, c’est de remettre le costume de Largo quinze ans après le premier", racontait-il à Brut l’été dernier lors d’un tournage peut-être plus musclé que les précédents. "Dans les bandes dessinées, Largo ne vieillit jamais mais moi, j’ai pris un peu d’âge", s’amuse l’acteur qui fêtera ses 50 ans une semaine tout pile après la sortie de ce blockbuster estival à la française, prévue le 7 août.

Épaule déboîtée et ligaments déchirés

Après Jérôme Salle, c’est au Belge Olivier Masset-Depasse qu’ont été confiées les manettes de la saga portant à l’écran la BD de Jean Van Hamme et Philippe Francq. Le premier volet était sorti en 2008, suivi trois ans plus tard d’une suite avec Sharon Stone au casting. Le troisième film, intitulé Largo Winch – Le prix de l’argent, marque le retour à l’écran de l’Américain James Franco, discret à Hollywood après des accusations de harcèlement sexuel. D’après les premières images dévoilées, la star de Spider-Man est le grand méchant de ce film qui place Largo Winch au centre d’une "impitoyable machination cherchant à l’anéantir et à détruire le groupe W".

Décidé à "faire éclater la vérité" alors que son fils Noom a aussi été kidnappé, Largo Winch "se lance dans une traque sans relâche" qui l’emmènera des forêts canadiennes à Bangkok "jusque dans les profondeurs de mines birmanes". Habitué à faire la majorité de ses cascades seul, Tomer Sisley a donné de sa personne pour ce troisième film. "C’est impossible de faire ses propres cascades sans se faire mal", détaille-t-il à Brut, énumérant ses blessures dont "une épaule arrachée, déboîtée, des ligaments déchirés, un avant-bras cassé et un pied fêlé".