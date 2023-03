VIDÉO - "Le Défi" : découvrez les images du premier film entièrement tourné dans l'espace

En mai 2020, l'agence spatiale américaine s'était montrée "enthousiaste" à l'idée de travailler avec la star de "Top Gun", Tom Cruise, pour un film à bord de la Station spatiale internationale, selon le patron de la Nasa Jim Bridenstine. Un an plus tard, la Russie avait répliqué en annonçant un autre tournage... En dépit d'une annonce plus tardive, les Russes sont parvenus à aller plus vite que la star de Hollywood.