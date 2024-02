VIDÉO - "Le dernier jaguar" : comment sont tournés les films avec des félins ?

"Sauvez Willy", "Belle et Sébastien"... Les films dont les héros sont des animaux sont souvent de gros succès. Les animaux au cinéma, c'est la spécialité de Gilles de Maistre. Son dernier film, "Le dernier jaguar", sort ce mercredi en salle.

On lui doit les succès de Mia et le lion blanc (2018) ou encore de Le loup et le lion (2020). Gilles de Maistre nous emmène cette fois dans la forêt amazonienne où Autumn, une jeune fille, a grandi dans la forêt avec pour meilleur ami un jaguar dénommé Hope. Contrainte de rentrer aux États-Unis avec son père, elle n'a jamais oublié cet animal. Quand elle apprend qu'il est en danger, hors de question pour elle de ne rien faire pour le sauver. Le réalisateur a choisi de faire tourner la jeune actrice avec un vrai jaguar. Comment est-ce possible ? Découvrez la suite de la chronique dans la vidéo en tête de cet article.

