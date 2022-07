Cinéma : le retour des affreux Minions

Ce sont les hommes de main d'un célèbre méchant du cinéma. Les Minions et leur patron Gru font les 400 coups au cinéma depuis dix ans. Ce film raconte le début de leur collaboration. Les Minions sont très en forme. Des sortes de boules anti-stress rondes et jaunes venues d'ailleurs. Mais en quoi sont-ils faits ? Difficile à dire. "A mon avis, c'est fait avec de la peau de banane" , "Un mélange de pâte à modeler et de caoutchouc", lancent certains spectateurs.