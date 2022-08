Cinéma : "Les Vieux Fourneaux" remettent le couvert

Nés sous la plume de Wilfrid Lupano dans une bande dessinée, ils n'ont rien perdu de leur tempérament anarchiste en passant sur le grand écran. "En fait, ils sont passionnés. Et c'est ça qui est beau, c'est de dire aussi que ce n'est pas parce que l'on vieillit qu'on n'a plus l'envie, plus de passion, plus de colère, plus de contentement et plus de joie", rapporte Alice Pol, actrice dans "Les Vieux Fourneaux 2 : bons pour l'asile".