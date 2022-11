VIDÉO - "Magic Mike 3" : Channing Tatum revient à la Saint-Valentin pour une dernière danse

Plus qu’un film, c’est un phénomène. Il y a 10 ans, Channing Tatum affolait le box-office en se déshabillant devant la caméra de Steven Soderbergh. Plus arty qu’il n’y paraît, Magic Mike s’inspirait très librement de la vie de l’acteur américain qui a débuté dans le striptease tout juste majeur en Floride. Avec un budget de 7 millions de dollars, le film en rapporte plus de 167 millions dans le monde au box-office. De quoi déboucher sur une suite – Magic Mike XXL en 2015 -, la création d’un spectacle aux États-Unis et à Londres, et même d’une émission de téléréalité, "Finding Magic Mike".