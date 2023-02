"Mission impossible 8" : Tom Cruise va-t-il interrompre le tournage pour le couronnement de Charles III ?

C'est un grand admirateur de la famille royale britannique. Et il est prêt à tout pour assister au couronnement de Charles III, le 6 mai prochain à l'Abbaye de Westminster à Londres. D'après The Sun, Tom Cruise aurait demandé à la Paramount d'interrompre le tournage du huitième volet de Mission Impossible le temps du week-end.

"C'est un événement extrêmement prestigieux et Tom est un vrai royaliste - en plus, il est maintenant proche du prince William et de Kate. Tom a dit aux patrons du cinéma d'arrêter la production de Mission : Impossible pendant le week-end du couronnement pour s'assurer qu'il puisse y assister", a expliqué une source au tabloïd.

Cette demande de la star aurait même "choqué" plusieurs personnes qui travaillent sur la superproduction. "Tom est tellement dévoué à son métier et ne s'écarterait jamais normalement de ses horaires de production intenses. (…) Mais quelque chose d'aussi important – et grandiose – que le couronnement du roi Charles est un événement qu'il ne voudrait pas manquer", a précisé la même source.