VIDÉO – "Murder Party" : Eddy Mitchell, Miou-Miou, Alice Pol… le beau casting de Nicolas Pleskof

Quand on réalise son premier film, avoir un casting de cette nature ne doit pas être facile à appréhender, mais Nicolas Pleskof a su s’en départir. "C’est une fierté immense pour moi d’avoir pu tourner avec ces comédiens !" assure le jeune réalisateur. "Mes premières rencontres avec Miou-Miou, Eddy Mitchell, Gustave Kervern, Sarah Stern, Pascale Arbillot et Zabou Breitman ont été magiques. Je suis fou de gratitude et de joie de les avoir réunis pour le film" Il ajoute : "Même si la pression de diriger de tels acteurs pour mon premier film était là, je ne me suis jamais laissé intimider, mon admiration ne m’a pas empêché d’être le plus exigeant et le plus sincère possible pour les diriger comme je voulais, et les mettre en valeur à la hauteur de la confiance qu’ils m’ont donnée."