VIDÉO – Murder Party : une comédie pop et trash sur la famille

On le voit dans la bande-annonce disponible en tête de cet article, la famille est au centre de "Murder Party", "un terrain de fiction passionnant pour tout ce qui relève de la névrose" explique Nicolas Pleskof. "C’est à la fois le lieu de l’amour, un cocon qui rassure, et en même temps, l’espace névrotique originel qui conjugue désirs réfrénés, secrets atroces et non-dits." Mais plutôt que d’en faire un drame à la "Huit femmes" de François Ozon, le réalisateur en fait une comédie décalée dans son déroulement, dans son ton et dans ses décors, le tout dans un univers de jeu.

"Murder Party" est une curiosité qui vaut le détour non seulement pour son casting, mais aussi pour son scénario co-écrit par Nicolas Pleskof et Elsa Marleau, bien connue pour avoir créé les séries à succès "Capitaine Marleau" et "Alexandra Ehle". À découvrir dans les salles le 9 mars 2022.