VIDÉO – "Notre-Dame brûle" : quand Jean-Jacques Annaud nous amène au cœur de la catastrophe

La date du 15 avril 2019 restera longtemps gravée dans les mémoires de nombreux Français. Ce jour-là, nous découvrons avec effarement, pour la plupart à la télévision, les images d’un incendie qui ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris, un des symboles de la capitale, mais aussi l’un des monuments le plus visités du pays.

Moins de trois ans après la catastrophe, le cinéma s’empare déjà du sujet avec aux manettes le réalisateur à succès Jean-Jacques Annaud. Le film "Notre-Dame brûle", dont vous pouvez regarder la bande-annonce en tête de cet article, reconstitue heure par heure la réalité des événements et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.