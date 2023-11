VIDÉO - Ridley Scott, l'interview : "Napoléon n'était pas un fou, c'était un génie !"

Le célèbre réalisateur britannique s’attaque à une figure majeure de l’Histoire de France avec "Napoléon". Un biopic à la fois spectaculaire et intimiste interprété par la star américaine Joaquin Phoenix. TF1info est allé à sa rencontre au Musée de l’Armée, avant la première mondiale début novembre.

D’abord resituons un peu le personnage. Ridley Scott, c’est le réalisateur de chefs-d'œuvre incontournables du Septième art. Alien, Blade Runner, Gladiator, Thelma et Louise, La Chute du Faucon Noir... Excusez-du peu ! À 85 ans, il enchaîne les tournages presque sans discontinuer et reste plus ambitieux que jamais comme le prouve son Napoléon, en salles ce mercredi. Joaquin Phoenix incarne l’empereur dans cette fresque épique et sanglante où sa relation avec Joséphine, interprétée par Vanessa Kirby, joue un rôle primordial. C’est au Musée de l’Armée, aux Invalides, qui accueille une passionnante expo sur les objets qui ont inspiré le film, que TF1info a pu lui poser quelques questions à quelques heures d’une avant-première mondiale en grandes pompes, le 13 novembre dernier…

Faire un film sur Napoléon, c’était un vieux rêve ? Cherchiez-vous le bon angle pour raconter son histoire ?

Non, ce n’était pas un rêve… Et Je ne cherchais pas le bon angle pour raconter son histoire ! (Sourire). J’avais réalisé un film intitulé Les Duellistes, sur lequel je m’étais beaucoup amusé en Dordogne avec Harvey Keitel et Keith Carradine (son tout premier en 1977 – ndlr). Il était basé sur une nouvelle de Joseph Conrard que j’avais beaucoup aimée, Le Duel, consacrée à la culture napoléonienne. Il y était question d’honneur et de la nature ridicule de la violence puisqu’à la fin du film, les deux mecs ne se souvenaient même plus de la raison pour laquelle ils se battaient. Dans mon bureau à Los Angeles, j’ai gardé de cette époque une silhouette de Napoléon. J’y ai souvent pensé au fil des années. Et puis quand j’ai vraiment réfléchi à l’idée de faire ce film, j’ai compris que ça allait être cher. Parce que plus personne n’a envie de produire des films en costumes à moins qu’il y ait dedans un super héros qui sauve le monde dedans et ce genre de connerie qui a pris le pouvoir…

J’ai dit à Joaquin : "Tu dois jouer Napoléon parce que tu lui ressembles !" Ridley Scott

Mais vous y êtes allé quand même ?

Oui parce que c’est un challenge de faire un film Napoléon dans ce contexte. Jusqu’ici j’ai de la chance de pouvoir réaliser les projets qui me font envie, je touche du bois... Mais pour vous dire la vérité tout a commencé lorsque j’ai vu mon vieux copain de Gladiator dans Joker en 2019. J’ai dit à Joaquin : "Tu dois jouer Napoléon parce que tu lui ressembles !". C’est aussi simple que ça. Et puis il y a 18 mois, j’ai démarré le processus toujours douloureux de l’écriture du scénario avec David Scarpa… Et nous voilà réunis aujourd’hui.

Joaquin Phoenix était donc votre seul choix ?

Le seul.

Diriez-vous qu’il est le seul acteur actuel capable de le jouer ?

Non, non. J’en vois un autre. Parce que pour jouer Bonaparte, vous devez déjà lui ressembler un petit peu. Je vous laisse devenir qui est l’autre acteur, je ne vous dirais pas qui c’est ! (Rires).

Le film interroge la psychologie complexe de Napoléon. La clé, c’est quoi ? Sa relation avec Joséphine ? Autre chose ?

Je pense que Joséphine représente quelque chose qu’il n’avait pas. C’est-à-dire une capacité à évoluer en société. Mais pour moi la clé pour comprendre Napoléon, c’est son intuition. Chez lui c’est un don. Ce qu’il fait à Toulon, lorsqu’il va voir Barras et qu’il lui explique comment il va prendre le Fort et retourner les canons contre la flotte anglaise… Pour réussir un coup d’un tel niveau, vous ne pouvez pas douter. Si vous commencez à vous poser des questions, vous êtes mort. Je crois que c’est ça sa plus grande force.

Pour vous c’est un peu un fou et un génie à la fois ?

Je ne dirais pas qu’il était fou. Pour moi c’était un génie. Son intuition lui faisait sans cesse faire les bons choix. Et il ajoutait à ça un art certain de la désinformation. Ses hommes lui faisaient une confiance aveugle, même lorsqu’il se trompait. Ce que peu de dirigeants parviennent à faire de nos jours hormis un en particulier… Pour moi il est évident que Napoléon a su se servir de ces deux aspects pour bâtir une série de succès jusqu’à devenir empereur. Au bout d’un moment, vous ne touchez plus le sol. Et c’est difficile de redescendre.

>> Napoléon de Ridley Scott. Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim. 2h 38min. En salles mercredi 22 novemebre 2023