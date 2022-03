VIDÉO - Robert Pattinson, le nouveau Batman : "C’est fun de jouer les êtres tourmentés"

Le nouveau justicier de Gotham City, c’est lui. Robert Pattinson, 34 ans, est la star de The Batman, n°1 du box-office dans le monde entier. L’acteur britannique, révélé par la saga vampirique Twilight, n’a pas hésité longtemps lorsque le réalisateur Matt Reeves lui a proposé de succéder à Ben Affleck dans le costume du célèbre superhéros. "J’avais adoré ce qu’il avait fait avec La Planète des Singes et tous ses films à vrai dire et j’ai quasiment accepté sans lire le scénario", avoue l’intéressé dans une interview accordée à Paris à notre reporter Sylvain Millanvoye.

Si certains fans voient déjà en lui le meilleur Batman de tous les temps, c’est d’ores-et-déjà le plus sombre puisque son Bruce Wayne est un jeune héritier solitaire qui a renoncé à toute forme de vie sociale pour se venger du meurtre de ses parents en pourchassant les criminels. Jusqu’au jour où l’un d’entre assassine sauvagement le maire en pleine campagne pour sa réélection…