En 2023, des records ont été battus en France en termes de tournage de films. La saturation est telle que de nouveaux studios viennent de sortir de terre. En Seine-et-Marne, ils reproduisent au détail près des rues entières de la capitale.

Paris, son bitume, ses travaux, ses façades haussmanniennes, toute est là. Mais tout n'est qu'illusion. Nous sommes sur un décor de cinéma en pleine construction. Sur un hectare et demi, 57 façades typiquement parisiennes sont en train de sortir de terre. On y reconnaît les arcades de la rue de Rivoli, des immeubles de toutes les époques. Toutes les constructions sont aménageables. Par exemple, des boutiques peuvent devenir des banques, des boulangeries ou des cafés. Le réalisateur peut donc filmer de l'extérieur ou de l'intérieur. Les immeubles ont bien évidemment des étages et des balcons avec de véritables balustrades en fer forgé.

Le site dispose de cinq ateliers. Plus de 120 personnes ont été embauchées pour fabriquer, assembler et peaufiner. Ils ont la possibilité de travailler à temps plein pendant huit mois sur un site qui doit ouvrir en septembre prochain.

Mais pourquoi reconstruire Paris à 50 km de Paris ? Tout d'abord, pour travailler en liberté. Des explosions, des attaques et des accidents de voiture vont être tournés sur le site, autant de choses impossibles à filmer dans les rues de la capitale. D'autre part, un tournage parisien coûte cher. "Tourner dans une rue de Paris, ça veut dire tout un tas de personnes pour bloquer les rues, dédommager les commerçants et aussi les riverains parce qu'on bloque tout le stationnement. Paris est victime de son succès et à un moment donné, ça sature !", nous explique Thierry de Segonzac, président et directeur général de TSF, groupe spécialisé dans la location de matériel technique pour les tournages. Autre argument : l'écologie. En effet, tous les décors sont en bois et en matériaux recyclables. Construits pour durer, ils devraient tenir pour une bonne vingtaine d'années.

Unique en France, le site sera agrémenté dans l'avenir d'une dizaine de studios fermés. Près de 100 millions d'euros seront injectés pour fabriquer cet Hollywood made in France.