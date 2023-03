"Quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes" : pourquoi "La Nuit du 12" vise si juste

Dans son film, Dominik Moll a déplacé l’intrigue à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, après avoir lui-même passé du temps en immersion auprès des inspecteurs de la PJ de Grenoble. Mais le mode opératoire du criminel est le même, aussi troublant que symbolique. "C’est toujours les femmes qu’on fait brûler", remarque d'emblée le vétéran Marceau, joué par Bouli Lanners, lors d’une discussion à bâtons rompus avec ses collègues, tous masculins. "À commencer par Jeanne d’Arc et toutes les sorcières. Les mecs, on les décapite, on les crucifie, on les fusille. Mais on ne les envoie pas droit au bucher."

Dès lors, La Nuit du 12 va s'employer à "déconstruire" tous les comportements sexistes qui caractérisent les protagonistes de l'affaire. Les suspects bien sûr, avec notamment le texte d'une chanson en forme d’appel au meurtre, écrite par un rappeur que fréquentait Clara. Mais aussi les policiers eux-mêmes, enfermés dans des a priori qui les dépassent. Ainsi, dans l’une des scènes les plus édifiantes du film, la meilleure amie de la victime, jouée par Pauline Serieys, s’émeut de l’insistance de Yoan à lui poser des questions sur la vie sexuelle de cette dernière.