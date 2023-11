Son look, son sacre, ses amours… Le mythe Napoléon en 5 questions

Ridley Scott ressuscite Napoléon sous les traits de Joaquin Phoenix dans un grand film épique en salles mercredi. Une figure historique qui nourrit fantasmes et débats depuis plus de deux siècles. Grégory Spourdos, commissaire d’exposition au Musée de l’Armée, décrypte cinq points clés du mythe.

Bonaparte superstar ! En salles ce mercredi, Napoléon de Ridley Scott se présente comme le portrait d’un homme de pouvoir génial mais tourmenté, brillant stratège et piètre époux. De la réalité à la fiction, ce blockbuster épique suscite déjà des débats, de l'ascension politique et militaire du personnage à sa relation complexe avec Joséphine en passant par son look singulier. Jusqu’au 15 janvier prochain, le Musée de l’Armée à Paris propose un parcours d’exposition qui permet de (re)découvrir des objets authentiques qui ont inspiré le film et qui racontent, en creux, ce destin exceptionnel. Commissaire adjoint, Grégory Spourdos, répond à cinq questions incontournables sur le mythe.

D’où lui vient son art de la guerre ?

Napoléon gravit les échelons du pouvoir grâce à ses succès sur le champ de bataille. Si le film de Ridley Scott peut donner l’impression qu’il possède un don pour faire le bon choix au bon moment, c’est tout sauf le fruit du hasard. "Il a appris la guerre à l’école militaire en lisant les grands stratèges comme Guibert, qui ont écrit dans la continuité de la défaite française pendant la guerre de Sept Ans", souligne Grégory Spourdos. "Là où Napoléon est très intelligent c’est qu’il les a compris et qu’il a su les synthétiser pour les mettre en pratique. Il a également une bonne intuition, comme le montre bien le film à Toulon, doublée d’une capacité à convaincre pour mettre son plan en œuvre."

Joaquin Phoenix en Napoléon, stratège hors-pair dans le film de Ridley Scott - Sony Pictures France

Ce que fait également comprendre le film, c’est combien les batailles de Napoléon sont décisives dans son ascension irrésistible… puis dans sa chute, terrible. "Il était condamné à gagner en permanence", insiste Grégory Spourdos. "À Waterloo, il perd tout parce que sa légitimité politique n’est pas enracinée dans le pays comme le Tsar de Russie ou l’Empereur d’Autriche qui ont connu beaucoup plus de défaites que Napoléon sur le champ de bataille, sans qu’ils perdent leur pouvoir".

Pourquoi a-t-il choisi le titre d’empereur ?

Le 2 décembre 1804, Napoléon est sacré empereur par le Pape Pie VII lors d’une cérémonie majestueuse à Notre-Dame de Paris. Plus cinématographique, tu meurs. Mais c'est d'abord l'aboutissement d'une stratégie bien pensée. "On est dans une logique de progression du pouvoir politique", précise Grégory Spourdos. "Napoléon est d’abord Premier consul, puis il passe consul à vie. Et ensuite, il devient empereur. Pourquoi il choisit ce titre et pas celui de roi ? Probablement pour se distinguer des rois de France. Mais aussi parce que c’est quelqu’un qui était fasciné par l’Antiquité romaine."

Le sacre de l'Empereur, filmé en grandes pompes par Ridley Scott - Apple Studios

Au Musée de l’Armée, on peut admirer le portrait riche en symboles réalisé en 1806 par Jean-Auguste-Dominique Ingres. Napoléon, sur son trône, apparait vêtu d’un manteau de velours pourpre semé d’abeilles d’or, couronne de laurier sur la tête. Ce que l’on ne sait pas toujours, c’est que l’empereur n’a jamais posé pour le peintre, trop impatient pour se plier à l’exercice. Et qu’il a détesté le résultat. "Napoléon est un homme d’action, sans cesse en mouvement, et cette représentation était sans doute trop figée. Son look, en revanche, il l’avait totalement validé".

Napoléon était-il vraiment petit ?

Au fil des représentations populaires depuis 200 ans, de son vivant à la période récente, perdure la légende tenace selon laquelle Napoléon était un homme de petite taille et qu’il en nourrissait un profond complexe. Les historiens estiment qu’il mesurait entre 1m68 et 1m70, ce qui pourrait donc accréditer cette thèse avec les critères actuels. Sauf que c’était dans la moyenne haute des hommes de son temps.

Joaquin Phoenix en Napoléon dans le film de Ridley Scott - Sony Pictures

"Je pense que le mythe vient avant tout des Anglais", estime Grégory Spourdos. "À l’époque, ils le surnomment Little Boney et les caricaturistes le représentent volontairement petit. Ce qui est clairement une volonté de leur part de le rabaisser. L’autre raison plausible, c’est qu’il était souvent entouré de sa garde impériale dont les hommes, recrutés pour leur grande taille, portaient également des bonnets à poils. Ce qui pouvait donner l’impression qu’il était plus petit." Dans le film de Ridley Scott, Napoléon est joué par Joaquin Phoenix qui mesure 1,73m.

Pourquoi ne sortait-il jamais sans son bicorne ?

Au cours de sa carrière, Napoléon aurait usé près de 120 bicornes. Une vingtaine, authentiques, sont encore en circulation, dont certains sont actuellement visibles au Musée de l’Armée. L’un des plus célèbres, frappés d’une cocarde bleu blanc rouge, est parti ce dimanche aux enchères pour 1,932 million d’euros. Pourquoi ce célèbre chapeau est-il à ce point associé à l’empereur ? "Au départ, c’est une coiffe réglementaire qui fait partie de l’habit des généraux de division de l’époque", souligne Grégory Spourdos.

Ce chapeau a été porté par Napoléon (1769-1821) vers le milieu de l'Empire", selon un auteur belge qui a répertorié les couvre-chefs de l'empereur en 2007, Yves Moerman, selon la maison Osenat. - Dimitar DILKOFF / AFP

"Ce qui va changer avec Napoléon, c’est sa manière de le porter. D’ordinaire on mettait une corne vers l’avant au niveau du front, une corne vers l’arrière vers la nuque. Napoléon lui fait effectuer un tour à 90° et les deux cornes se placent dans le prolongement des épaules. Ce petit pivotement transforme sa figure et sa silhouette. Il est le seul à le faire comme ça et il a peut-être été raillé au départ. Sauf que c’est un coup de communication génial parce que 200 ans après, n’importe qui porte un chapeau avec deux cornes de chaque côté, on dit qu’il ressemble à Napoléon."

Avec Joséphine, c’était vraiment de l’amour ?

Napoléon fait la rencontre de Joséphine de Beauharnais en 1795, alors qu’il est fiancé à Désirée Clary, la fille d’un riche marchand de soie. Le jeune général a-t-il privilégié la passion à la raison ? "Je pense que Napoléon était sincèrement amoureux de Joséphine, on en est à peu près certain comme le prouvent les lettres passionnées qu’il lui écrivait", estime Grégory Spourdos. Mais est-ce vraiment réciproque ? Dans le film de Ridley Scott, l’interprétation de Vanessa Kirby fait planer une certaine ambiguïté.

Sony Pictures France

"Elle avait autour d’elle une cour importante et je pense qu’elle l’a bien aidé à s’intégrer dans la société. On voit dans le film que Napoléon est un peu frustre au départ alors que Joséphine sait paraître dans les cercles de pouvoir", observe Grégory Spourdos. "Ce que le film montre bien, c’est une forme d’ascendance de Joséphine, ce qui en fait un couple sur un pied d’égalité. Et ça peut surprendre puisque Napoléon lui-même dans le Code civil dit que la femme n’a pas les mêmes droits que les hommes." Ce qui ne l'empêchera pas de lui faire subir une terrible humiliation en la contraignant au divorce, quand elle ne parvient pas à lui donner un héritier.

>> Napoléon de Ridley Scott. Avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim. 2h39. En salles mercredi