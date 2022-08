"The Princess" : 25 ans après sa mort, Lady Diana racontée dans un documentaire édifiant

Les tabloïds la surnomment "the loon", "la folle". Mais assurent que c’est "affectueux". Les paparazzis se justifient en lançant face caméra qu’ils "ne font que prendre des photos, c’est tout". "Au fond, c’est à cause des lecteurs", assure l’un d’eux. Alors, à qui la faute ? Le documentaire Framing Britney Spears soulevait la même question. "Pouvoir, drame, cœur brisé, tragédie : il y a tous les éléments d’une saga shakespearienne, à laquelle on a tous participé", insiste Ed Perkins. Adorée et détestée, encensée et humiliée, la princesse Diana s’est muée en objet de fantasmes que même sa mort n’éteindra pas. Les complotistes restent persuadés qu’elle a été assassinée. Le documentaire n’en fait pas mention, se refermant comme il s’est ouvert. Par cette nuit tragique du 31 août 1997.