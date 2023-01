Denis Podalydès : une carrière portée par l'amour des mots

Avec cette couronne qui s'ajuste parfaitement, on pourrait bien sûr être tenté de confisquer le pouvoir. Le Roi Lear, le rôle parfait pour un Denis Podalydès qui a fait de la Comédie-Française sa maison depuis plus de 20 ans. Il a pris pour devise "être ensemble et soi-même". Un petit sondage avant la représentation confirme d'ailleurs cette intuition, c'est bien une troupe que l'on vient écouter ici, mais aussi ce comédien devenu familier du public, toutes générations confondues.