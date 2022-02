VIDÉO – Un fils du Sud : plongée au cœur de la lutte contre la ségrégation aux Etats-Unis

Présenté au Festival de Deauville en septembre dernier, "Un fils du Sud" plonge le spectateur en plein Mouvement des droits civiques porté par la communauté noire et ses figures emblématiques dans les années 60. Le long-métrage, produit par Spike Lee et réalisé par son ami Barry Alexander Brown, est l’adaptation de l’autobiographie de Bob Zellner, "The Wrong Side of Murder Creek: A White Southerner in the Freedom Movement", dont vous pouvez découvrir la bande-annonce en ouverture de cet article.

L’histoire : En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du Ku Klux Klan originaire de Montgomery dans l’Alabama, est confronté au racisme endémique de sa propre culture. Influencé par la pensée du révérend Martin Luther King Jr. et de Rosa Parks, il défie sa famille et les normes sudistes pour se lancer dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis.