Elle a fui l’Iran à cause d’une sextape : Zar Amir Ebrahimi renaît dans "Les Nuits de Mashaad"

Il y a quelques jours, Zar Amir Ebrahimi a pris la direction de l’Australie pour tourner Shayla, un film de sa compatriote Noora Niasari. Produit par Cate Blanchett, il la verra endosser le rôle d’une réfugiée qui a fui la violence de son pays avec sa fille de six ans. Et après ? Si les propositions ont sans doute afflué ces dernières semaines, elle compte bien se consacrer tôt ou tard à son projet le plus fort.

"J’ai écrit le scénario d’un film sur ma vie", avoue-t-elle. "Je ne veux pas rigoler, je ne veux pas faire une caricature. Et le film d’Ali m’a encouragé à aller plus loin. Il faut que ça soit le plus proche possible de la réalité, pas exotique. En fait, je veux juste faire un bon film." L’histoire, elle, est déjà incroyable.