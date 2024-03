Mathieu Kassovitz VS Saïd Taghmaoui : mais pourquoi tant de haine ?

Dans une série de vidéos surréalistes, Mathieu Kassovitz défie Saïd Taghmaoui comme aux plus belles heures du clash entre Booba et Kaaris. Le dernier épisode d'une guerre médiatique entre le réalisateur et l'une des stars de "La Haine", le film culte de 1995. Autant dire qu'on ne devrait pas les croiser dans les coulisses du spectacle qui débutera à l'automne prochain à la Seine Musicale.

Le temps guérit presque tout… mais pas tout le monde. Alors que Mathieu Kassovitz prépare activement l’adaptation théâtrale de La Haine, le réalisateur s’en prend de manière un brin surréaliste à Saïd Taghmaoui, l'acteur qui tenait l'un des rôles principaux de son film culte, acclamé par plus de 2 millions de spectateurs à sa sortie en 1995.

"Ça fait 30 ans que tu vis sur ce film et ça fait 30 ans que tu me craches dessus et que tu racontes de la merde", balance-t-il dans une première vidéo postée ce week-end sur Instagram. Mathieu Kassovitz, 56 ans, reproche à Saïd Taghmaoui, 50 ans, ses critiques constantes à l’égard de l’équipe de La Haine dans les médias. Mais aussi d’avoir récemment vendu de faux t-shirts à l’effigie du film au profit d’un orphelinat qu’il parraine.

Je vais te péter toutes tes dents… Même ta gomina elle va retourner dans sa boîte ! Mathieu Kassovitz

D’où cette proposition qui rappelle grandes heures du clash entre Booba et Kaaris : "Je te propose de te racheter tous tes t-shirts pour 5000 euros (…) Mais pour te faire fermer ta gu**le définitivement, je te propose un combat, en boxe anglaise. Où tu veux ? À partir de septembre, le temps de se préparer. Et dont toutes les recettes iront à ton orphelinat. Trois fois trois rounds, en anglaise, je vais te péter toutes tes dents… Même ta gomina elle va retourner dans sa boîte ! Et je vais enfin pouvoir montrer à quel point t’es bidon."

N'ayant visiblement pas reçu de réponse, Mathieu Kassovitz a remis le couvert dans une deuxième vidéo publiée dimanche. Torse nu dans sa salle de bains, on le voit gonfler ses abdos et pousser des grognements à faire trembler d’effroi Mike Tyson. Même s'il porte encore un plâtre après son grave accident de moto en septembre dernier, le quinquagénaire a visiblement retrouvé la forme...

Si la brouille entre les deux hommes ne date pas d’hier, elle a sans doute été relancée par la parution en 2021 de la biographie de Saïd Taghamoui. Dans cet ouvrage intitulé De La Haine à Hollywood (Le Cherche-Midi), l’acteur qui fait carrière aux États-Unis reprochait notamment à Mathieu Kassovitz de ne pas l’avoir crédité comme co-auteur des dialogues du film. Mais aussi à Vincent Cassel, son partenaire à l’écran, d’avoir pris ses distances avec lui.

Réconciliation impossible ?

Dans une troisième vidéo diffusée ce lundi matin, Mathieu Kassovitz prend acte de la fin de non-recevoir de son ancien compagnon de retour. "Je savais que t’allais me dire non, je connais ce que tu as à l’intérieur de la tête, je connais ce que tu as à l’intérieur du cœur. T’es vide, tu mens, t’es faux (...) J'ai plein de gens qui m'ont dit qu'il avait envie de taper mais qui seraient contents que ce soit moi qui le fasse." Réconciliation impossible ?

Ce clash intervient donc au moment où Mathieu Kassovitz a entamé les répétitions La Haine : jusqu'ici rien n'a changé, un spectacle dans lequel Saïd, Hubert et Vinz seront interprétés par les jeunes Samy Belkessa, Alivor et Alexander Ferrario, à la fois acteurs, danseurs et chanteurs. Il débutera le 10 octobre à la Seine Musicale, en région parisienne, avant de partir en régions, du 8 au 10 novembre à Marseille et du 15 au 17 novembre à Lyon.