Claudio Capéo, le fabuleux destin d'un menuisier devenu star de la chanson française

"Apprendre à lire des notes et des partitions, ce n'est pas forcément le travail le plus simple et le plus marrant quand t'as cinq-six ans. Il fallait passer par là. Merci Maman ! Ça a été le début d'une pression, de montées sur scène et de découvrir, de pouvoir jouer face à un public", a-t-il confié. Plus tard, Claudio Capeo apprend le chant tout seul. "J’ai appris avec ce que je suis, avec ce que j’ai envie de faire sortir", ajoute ce dernier. Lui, qui a chanté de longues années dans la rue, remplit actuellement les plus grandes salles.