"Coda", la version américaine de "La Famille Bélier", sacrée aux Oscars

Ce n'est pas tous les jours qu'un producteur français gagne un Oscar. Philippe Rousselet croyait tellement à son film "La Famille Bélier", qu'il l'a adapté à l'international, un triomphe. Voici la nouvelle Louane et les nouveaux Francois Damiens et Karin Viard. Les parents, dont "Coda", sont toujours sourds. Ils ne sont plus agriculteurs, mais pêcheurs. Quant à l'histoire, elle reste globalement la même.