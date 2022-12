Une plante carnivore au centre d'une comédie musicale

Avant de concevoir les formats plus volumineux, la plasticienne de spectacle les a d'abord imaginés sur papier pour trouver la place du marionnettiste. Elles ont été ensuite taillées dans un autre atelier pour répondre au format inédit de la plus grande. Cette dernière fait trois mètres de haut et possède six mètres de racines. Une envergure qui a nécessité tout un entraînement pour la manipuler.

Accompagnée par deux autres danseurs pour les feuilles, la vilaine plante prend alors définitivement vie grâce à l'acteur qui lui prête sa voix. Aussi drôle que terrifiant, mais peut-être pas pour les petits enfants.