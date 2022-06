Comédies musicales : les enfants entrent en scène

Chaque année, cette école de comédie musicale dans l'Est doit refuser des élèves face à l’engouement. Les enfants sont toujours plus nombreux à s’y mettre. Chant, danse, et théâtre. À Paris, dès six ans, ces écoliers passent leurs vacances à monter un spectacle, dans une école spécialisée où ils pourront toucher à tout, à 200 euros la semaine .