VIDÉO - Michael J. Fox atteint de Parkinson : ses retrouvailles émouvantes avec son partenaire de "Retour vers le futur"

"Je vous dois toute ma vie", a lancé le comédien de 61 ans au public. "La meilleure chose qui me soit arrivée, c’est ce truc", a-t-il ajouté, quitte à surprendre son auditoire. "La maladie de Parkinson est un cadeau. Quand je dis ça, les gens me répondent ‘tu es dingue’. Mais oui, c’est un cadeau qui ne cesse de m’apporter. C’est un cadeau et je ne changerais pour rien au monde." Un discours résolument positif qu’il répète à l'envi.

C’est en 1991, sur le plateau de Doc Hollywood, que Michael J. Fox a éprouvé les premiers symptômes de la maladie. Si les médecins effectuent très vite le diagnostic, il patiente sept ans avant de le rendre public. En 2000, il a créé la fondation qui porte son nom et qui a depuis levé plus de 800 millions de dollars, permettant de mettre en place des traitements expérimentaux et d’améliorer le quotidien des patients.