VIDÉO - "Complètement loufoque" : immersion dans le monde fantastique de Tim Burton à la Villette

Il faut alors accepter de se laisser dévorer pour accéder au royaume, peuplé de bêtes curieuses aux yeux souvent hypnotiques. Autant de personnages inquiétants et assez peu conformes. Un univers entre rêve et cauchemar. "Complètement loufoque, fou, dérangeant même parfois", estime un visiteur. "Burlesque et à la fois très profond", ajoute une autre.

Depuis presque quarante ans, le réalisateur Tim Burton déploie des comédies fantastiques où les Martiens débarquent, où ce sont les humains qui dérangent les fantômes, et où un monde fait de bonbons et de chocolat semble tout ce qu’il y a de plus naturel. Car ici, il n’est pas rare que les personnages les plus terrifiants, comme la Reine de Cœur, soient aussi les plus attachants. "Elle est odieuse et impitoyable. Elle coupe la tête aux personnes qui la contrarient", sourit une jeune fille.