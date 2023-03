VIDÉO - Le concert de Juliette Armanet brusquement interrompu par un incident : que s'est-il passé ?

"Veuillez évacuer les locaux par les issues de secours les plus proches", ont pu entendre les quelque 15.000 personnes réunies pour voir l'artiste. La chanteuse et ses musiciens ont dû quitter la scène, suivis par une bonne partie de la salle. Sur les réseaux sociaux, les spectateurs ont largement diffusé les images de cette foule compacte quittant calmement les lieux, malgré l'inquiétude. "On évacue, j'ai jamais vu ça, c'est flippant", a ainsi écrit une internaute, précisant que la nature de "l'incident" n'a pas été donnée par les organisateurs.